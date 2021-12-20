تعرف على الشوارع الجارى تطويرها بحى الدقى فى الجيزة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، أنه جارى رصف وتطوير عدد من الشوارع بالحى، بعدة قطاعات، منهم قطاع المساحة ؤشارع الخطيب وشارع عامر وشارع عكاشة، وشارع عقبة، وشارع السلولى ، وشارع ابن أمامة، وشارع ابن مروان، وشارع باسم الكاتب.

أما قطاع ميدان فينى بشوارع "عادل حسين رستم، اسماعيل ابو الفتوح، احمد المليحى، عبد القوى شمس الدين، عبد الله الكاتب، أحمد أمين، محمد حامد فهمى ".

وفى قطاع بين السريات، شوارع "شارع السكرى، وشارع العهد الجديد وشارع نصار"، وفى قطاع السودان شوارع " يسرب والمروة ، وشارع ناجى فريد".

وأضاف رئيس حى الدقى، أنه جارى تطوير شاوارع قطاع نادى الصيد " شارع محمد كامل مرسي، وشارع النخيل، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 _ 2021 .