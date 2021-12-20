اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعرف على أخر إحصائيات وفيات وإصابات كورونا في العالم

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:30 ص
تعرف على أخر إحصائيات وفيات وإصابات كورونا في العالم كورونا في العالم
وكالات

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 273.85 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و648176.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة               809116                     50870831

الهند                               477158                        34733194

البرازيل                              617601                    22209020

المملكة المتحدة                   147173                   11279428

روسيا                               594349                      10186823

تركيا                                80209                        9150947

فرنسا                             121418                        8577376

ألمانيا                             108124                      6772213

إيران                               131033                       6169011

إسبانيا                              88708                       5455527.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها             عدد الوفيات               عدد الإصابات

25 - العراق                    24051                      2090208

41 - الأردن                    12191                       1033469

45 - المغرب                 14808                         952628

49 - الإمارات                2151                             743586

 


إحصائيات وفيات وإصابات كورونا في العالم

إصابات كورونا في العالم

وفيات كورونا في العالم

كورونا

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