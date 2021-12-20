تصادم 3 سيارات نقل وملاكي وميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي

كتب بهجت أبو ضيف

وقع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل وملاكي وميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي أمام قرية طهما بالعياط، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث وإزالة آثاره.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الغربي أمام قرية طهما بالعياط، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بينو3 سيارات نقل وملاكي، وميكروباص، مما أسفر عن إصابة عدد من مستقلي السيارات.

تم إزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدي السيارت الثلاثة والاستماع لأقوالهم لكشف كيفية وقوع الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.