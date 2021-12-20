اليوم السابع
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تراجع معدلات شكاوى ضعف التيار بمحافظات الصعيد بسبب توسعات شبكة الكهرباء

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:00 ص
تراجع معدلات شكاوى ضعف التيار بمحافظات الصعيد بسبب توسعات شبكة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن تراجع معدلات شكاوى أهالى الصعيد من ضعف الجهد و تذبذ التيار خلال الفترة الماضية ، يرجع للتوسعات و التدعيم الذى حدث بالشبكة القومية للكهرباء سواء الخاصة بالتوزيع أو النقل أو انتاج الكهرباء.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الكهرباء ليتمكن كل مواطن من الحصول على التيار بأعلى جودة و بنفس مستوى القاهرة، لافتا إلى أن الوزارة اتبعت سياسة إزالة أسباب الشكوى فى طريقة حل شكاوى المواطنين بشكل عام.
 
و قال حمزة، أن أى شكوى كانت تصل للوزارة خاصة بانخفاض الجهد كان يتم تدعيم المنطقة بمحولات أو أكشاك جديدة تلبي احتياجات المواطنين لعدم تكرار المشكلة و خاصة بمحافظات الصعيد مما ساهم فى تراجع نسب الشكاوى، مضيفا: أن الطفرة الغير مسبوقة فى تطوير شبكات نقل و توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية و ربط مدن وقرى بالشبكة كانت تعتمد على ماكينات الديزل ساهم فى تقديم خدمة مميزة للمواطن و بأعلى جودة لم تكن موجودة بالسابق.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

تطوير شبكات توزيع الكهرباء

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