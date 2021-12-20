اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تدمير 3 أوكار للإرهابيين شمالى العاصمة العراقية بغداد

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:00 ص
تدمير 3 أوكار للإرهابيين شمالى العاصمة العراقية بغداد الجيش العراقى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي ، تدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين تستخدم للدعم اللوجستي، وضبط عبوات ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
 
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "من خلال المتابعة المستمرة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة من اللواء 59 بالجيش العراقي وكتيبة استطلاع قيادة عمليات بغداد من تنفيذ واجب لضرب معاقل الإرهاب وتجفيف منابعه في بساتين (الطارمية) شمالي بغداد"، مضيفة أن "وكالة الاستخبارات تمكنت من العثور على ثلاث أوكار مركزية للإرهابيين تستخدم للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة".

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داعش فى العراق

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