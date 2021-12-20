تحقيقات النيابة: لص شقة الجمالية اعتاد الإجرام ونفذ جرائم سابقة

كتب: سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية فى منطقة الجمالية، اعتاد الإجرام ولديه معلومات جنائية ونفذ جرائم سابقة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، جدد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لسرقته مشغولات ذهبية من داخل أحد المساكن فى الجمالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، على الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم وتم ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وضبط بحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (5 غويشة - 3 خاتم - أسورة – سلسلة – انسيال) مجهولين المصدر، وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة .