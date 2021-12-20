اليوم السابع
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تحرير 1129 محضر تموينى متنوع خلال 15 يوم بسوهاج

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:23 ص
تحرير 1129 محضر تموينى متنوع خلال 15 يوم بسوهاج جانب من الحملات
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن تحرير 1129 محضر مخالفة تموينية خلال الـ 15 يوما الماضية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديرية التموين، والوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطرى ، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة.

وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم،على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين .

ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة إن المحاضر المحررة جاءت بواقع 890 مخالفة للمخابز والمطاحن منذ بداية الشهر الجاري، و239 مخالفة فى مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم الإعلان عن الاسعار، ونقص وزن، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، واستيلاء على سلع مدعمة، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر" ، مشيرا الى استقرار الحالة التموينية، وتوافر الدقيق بالمخابز والمستودعات، والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز، والمواد البترولية بمحطات تموين السيارات بدائرة المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى ضبط 875 شيكارة سماد يوريا زنة 50 كيلوجرام مخصصة للجمعيات الزراعية، قبل بيعها فى السوق السوداء، وتم ضبط السيارة النقل ومقطورتها التى كانت تحمل تلك الكمية بمركز جهينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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