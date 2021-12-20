تأجيل محاكمة محمد بديع 78 أخرين بـ"أحداث المنصة" لجلسة 19 يناير

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 19 يناير لسماع مرافعة الدفاع ، والاستعلام من الجهة المالكة لسيارات الاسعاف عن قيمة التلفيات.

وقدمت النيابة خلال الجلسة كتاب هيئة النقل العام بشأن الافادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الادارة العامة للمرور بشأن التلفيات التى أحدثها المتجمهرون باللوحات الارشادية المرورية .

والمتهمون فى القضية، هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفى، ومصطفى عبدالخالق، وحمدى مرسى شمعة، وياسر غبدالتواب، ومحمد لطفى، ومحمد جمعة، وعلى رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدرى، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.

كما وجه للمتهمين تهم أمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذا لغرض إرهابي.