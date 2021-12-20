بدء تركيب أعمدة ديكورية حديثة بشارع عبد المنعم رياض بأشمون فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية كافة الأعمال الميدانية والمشروعات التى يتم تنفيذها بمدينة أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ لسرعة الإنتهاء من تدعيم مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تفقد سرور بدء تركيب أعمدة ديكورية حديثة ومطورة بالجزيرة الوسطى بشارع عبد المنعم رياض بمدينة أشمون لإظهار المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المدينة باعتبار شارع عبد المنعم رياض من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة .

وأوضح سرور أنة جارى أعمال الرصف بنفس الشارع بداية من أمام السجل المدنى وحتى مزلقان أشمون بطول 450م ، كما أشار سرور إلى أنه تم الانتهاء من رصف شارع محمد محسن حمد الغربى بداية من صيدلية سلطان وحتى ميدان الجمهورية بطول 800م، مؤكداً أنة جارى العمل على قدم وساق فى الانتهاء من أعمال التطوير بالشوارع الأخرى كشارع العبور ، وشارع الروضة ، وشارع الثورة ، وشارع صلاح الدين ، وشارع الجامعة ، وشارع الحسين بن على ، وذلك للبدء فى أعمال الرصف بهم خلال أيام قليلة قادمة ، ووجه سرور ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل لسرعة الإنجاز والانتهاء من كافة المشروعات بالمدينة.

و أكد سرور أن خلال الأيام القليله القادمة سوف تشهد أشمون تغييراً حقيقياً بعد أن يتم الإنتهاء من أعمال الرصف بكافة الشوارع بالمدينة، لتظهر أشمون بالمظهر الذى يليق بأهالها وهو ما سوف يلمسة المواطن الاشمونى خلال الفترة القادمة.