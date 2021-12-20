اليوم السابع
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بجنيه بس.. أرخص أسواق بيع الملابس الشتوى فى المنيا "فيديو لايف"

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:15 ص
بجنيه بس.. أرخص أسواق بيع الملابس الشتوى فى المنيا "فيديو لايف" أرخص أسواق بيع الملابس الشتوى فى المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أرخص سوق لبيع الملابس الشتوى بمحافظة المنيا ،والذى يعد قبلة أهالى المنيا من الشمال إلى الجنوب،وتتوافر فيه كل الملابس بمختلف الأسعار التى تبدأ من جنية حتى 300 جنيه للقطعة الواحدة.

قال إسماعيل محمد أحد بائعى السوق،أنه يعمل داخل السوق منذ 50 عام،وإن هذا السوق ياتى آلية الجميع من مختلف المستويات ومراكز المحافظة للتسوق والشراء خاصة فى فصل الشتاء حيث تتوافر داخل السوق جميع متطلبات الأسرة من الملابس الشتوية والاسعار فى متناول الجميع .

فيما أضاف ابويوسف أحد البائعين ، أن السوق يضم اقسام للملابس والأحذية والأطفال وحتى الستائر وكل شيى يوجد داخل السوق ،ولقت أن هناك قطعة بحنية ويطلق عليها الكازيون.

كما ثم يوحد قطع بـ5جنيه و10جنيهات حتى 300جنية للقطعة الواحدة ورواد المكان من مختلف المراكز والمستويات ومن ياتى إلى السوق يشترى حتى وإن لم يكن معه مال.

وأضاف نشترى تلك الملابس بالاطنان، ثم نقوم بفرزها حتى يتم تحديد الاسعار وكل موسم له بضاعته .


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ملابس الشتاء

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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