بتكلفة 2 مليار جنيه.. تنفيذ 1702 مشروع تنموى وخدمى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى أوقاتها المقررة، مضيفا أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لبناء الدولة الحديثة ومصر تشهد مرحلة غير مسبوقة من التنمية والبناء وإقامة المشروعات القومية والإستثمارية التى تلبي كافة الإحتياجات بمختلف القطاعات .

وأوضح محافظ البحيرة،فى بيان له،أن المحافظة شهدت طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم لافتا إلى أن الخطة الإستثمارية للمحافظة تسير بمعدلات ونسب تنفيذ أعلى من المستهدف بقيمة مليار و50 مليون جنيه و أنه تم خلال ثلاث أعوام 3 خطط إستثمارية تضمنت تنفيذ 1702 مشروع بتكلفة اجمالية أكثر من مليار جنيه .

وأشار محافظ البحيرة إلى تنوع تلك المشروعات ما بين 887 مشروع طرق و 120 مشروع كبارى و119 مشروع كهرباء و مشروع 278 تحسين بيئة و 108 مشروع تدعيم وحدات محلية و 117 مشروع المرور والحماية المدنية.