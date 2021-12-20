انقلاب سيارة أسطوانات بوتاجاز على طريق ببا المشارقة ببنى سويف دون إصابات

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة ببا بمتابعة الإجراءات المنفذة حيال انقلاب سيارة نقل محملة بأسطونات غاز " أنابيب بوتاجاز" بمصرف المحيط بعد طريق المشارقة أثناء خط سيرها قادمة من أحد مصانع التعبئة متجهة إلى مركز سمسطا لتوزيع حمولتها وتسليمها للمستودعات.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف : تنفيذا لتوجيهات المحافظ ،توجه رئيس المدينة مدحت صلاح لموقع انقلاب السيارة، وفي حضور مسؤولى الأجهزة والجهات المعنية من الحماية المدينة والإسعاف والمرور والأمن ،حيث أكد رئيس المدينة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمحيط موقع انقلاب السيارة، وجارى رفع السيارة من المصرف بجانب نقل الأنابيب لسيارة أخرى ،مشيرا إلى أن الحادث لم تنتج عنه إصابات.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة قد تلقتإخطاراُ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بمصرف المحيط بعد طريق المشارقة ، كانت قادمة من أحد مصانع التعبئة في طريقها إلى مركز سمسطا.