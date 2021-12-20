اليوم السابع
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انتخاب اليساري "جابريال بوريك" رئيساً لتشيلي

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:30 ص
انتخاب اليساري "جابريال بوريك" رئيساً لتشيلي طابرو انتخابات - أرشيفية
وكالات

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فاز المرشح اليساري جابرييل بوريك أمس الأحد بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي، وهو انتصار اعترف به رسميا خصمه اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست.
 
وحقق الائتلاف اليساري، الذي ينتمي إليه الحزب الشيوعي انتصارا ساحقا في هذه المواجهة الانتخابية غير المسبوقة منذ العودة إلى الديمقراطية في العام 1990 بين مرشحين لديهما مشاريع اجتماعية متعارضة تماما.
 
وفي أكثر من 80% من مراكز الاقتراع حيث تم فرز الأصوات، يتقدم بوريك (35 عاما) بعشر نقاط على كاست.
 
وكتب كاست على تويتر "تحدثت للتو إلى جابرييل بوريك وهنأته على انتصاره العظيم. إنه اليوم رئيس تشيلي المنتخب ويستحق كل احترامنا وتعاوننا البناء. تشيلي تأتي دائما في المقام الأول".
 
وهنأ الرئيس المنتهية ولايته سيباستيان بينيرا الرئيس المنتخب الذي سيتولى منصبه رسميا في 11 مارس.

جابريال بوريك

رئيس تشيلي

تشيلي

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