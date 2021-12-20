"الولاء والانتماء والمفاهيم المغلوطة وعلاقتها بالأمن القومي" ندوة بكفر الشيخ ..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالندوة التي نظمها مركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة بعنوان" الولاء والانتماء والمفاهيم المغلوطة وعلاقتها بالأمن القومي"، مقدما الشكر للدكتور طاهر نصر، المحاضر بكلية الدفاع بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، والمدرب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من الجهات المحلية والإقليمية.

وأكد عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، أن الندوة تأتي في إطار خطط المحافظة المتواصلة لدعم الجهاز الإداري بمختلف فئاته وعلى كافة المستويات التنظيمية والوظيفية ولا سيما القيادات التنفيذية بمثل تلك البرامج والندوات ذات الأهمية لرفع الوعي من جانب ومن جانب أخر تحقيق التكامل والربط بين كافة أجهزة الدولة وبين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، و كل وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء مراكز ومدن المحافظة ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة وتناولت الندوة عدد من المحاور ذات العلاقة بالأمن الاجتماعي للمواطن والمفاهيم والأفكار المغلوطة التي تنتشر بين فئات المجتمع وكيفية مجابهتها بالفكر والعمل الإيجابي وكذا دور المؤسسات الحكومية في ترسيخ قيم المواطنة وإعلاء المصلحة العامة وانعكاس ذلك على رضاء المواطنين.

وتناول الدكتور طاهر نصر، المحاضر بكلية الدفاع بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، العديد من المحاور منها سبل الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، وتحول المواطن من مسئول من لمسئول عن، وكيفية تحقيق الاستقرار النفسي بالتعامل مع الأحداث بالتفكير واعمال العقل، موضحا البعد الاجتماعي للأمن القومي، وسبل مواجهة الأفكار المغلوطة، بمواجهة سبل الاستقطاب، متناولا الولاء والانتماء والمفاهيم المغلوطة وعلاقتها بالأمن القومي.

وأضاف كريم السماحي مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير أن الندوة هي باكورة أعمال وفعاليات مركز استدامة وذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز القدرات المعرفية والمهنية للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات.



تناول البعد الاجتماعي للامن القومي



متابعة ندوة عن الامن القومي



ندوة بديوان عام محافظة كفر الشيخ



ندوة عن الامن القومي بديوان محافظة كفر الشيخ



ندوة عن الولاء والانتماء والمفاهيم المغلوطة وعلاقتها بالأمن القومي