"الوعي حياة" برنامج لتوعية طلائع ببنى سويف بطرق مواجهة العدوى بكورونا

بنى سويف هانى فتحى

تتواصل فعاليات برنامج "الوعى حياة"، والذى تنفذه مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، والذى يهدف إلى رفع الوعى الثقافى والمجتمعى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وكيفية الحد من انتشار العدوى بالفيروس.

أوضح مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة فى بيان له أن البرنامج يستهدف 100 من الطلائع فى الفئة العمرية من سن 8 إلى 16 سنة، ويتم تنفيذه فى الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري،بهدف توعية الطلاب بكيفية تجنب العدوى بالفيروس، بطرق وأساليب توعوية حديثة تعتمد على على الجوانب الترفيهية غير التقليدية بهدف توصيل المعلومة بشكل مبسط وبطريقة جذابة للأطفال من خلال ألعاب ترفيهية وألغاز وبرامج ترويحية وباستخدام أدوات وخامات من خلال الميسرين الذين تم إعدادهم وتدريبهم.

وأضاف " إبراهيم" أن البرنامج يتم تنفيذه بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية (دار الحنان،دار الخير للأيتام، ماما إيمان، الفجر الجديد، مؤسسة البنين والبنات ، والمؤسسة الإيوائية بناصر)