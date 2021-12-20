المستشار الثقافى: إزاحة الستار عن تمثال الفنان الكبير محمود ياسين بعيد بورسعيد القومي

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافى والفنى لمحافظ بورسعيد، عن إزاحة الستار عن تمثال الفنان الكبير محمود ياسين فى الـ 23 من ديسمبر الجارى بالتزامن مع عيد بورسعيد القومي.

وأكد "الدسوقي"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقديم الدعوة لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين لحضور إزاحة الستار عن التمثال بساحة المركز الثقافى الترفيهى بنطاق حى الشرق فى محافظة بورسعيد.

ودعا المخرج محمد الدسوقي، أبناء بورسعيد وكل الفنانين، لحضور إزاحة الستار عن التمثال فى الحادية عشر صباح يوم الخميس 23 ديسمبر بساحة المركز الثقافى ببورسعيد، فى إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومى تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأشار المستشار الثقافى لمحافظ بورسعيد، إلى أن التمثال إهداء من النحات العالمى الدكتور عصام درويش، وقاعدته من إهداء المهندس طارق نوفل.

يذكر أنه خلال أيام قليلة وتحل الذكرى الـ 65 لجلاء العدوان الثلاثى عن بورسعيد والاحتفال بالعيد القومى للمدينة الباسلة الذى يوافق 23 ديسمبر من كل عام.