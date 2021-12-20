الكهرباء: نسعى لتقديم خدمة مميزة لأهالى الصعيد لا تقل عن جودة العاصمة

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة هدفها حاليا أن تقدم خدمة للمواطن بقرى ونجوع بمحافظات الصعيد والمناطق البعيدة والنائية بشكل أفضل وبجودة عاليه مثل التى يحصل عليها المشترك بالقاهرة بدون التعرض لانخفاض جهد أو تذبذ.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً ، موكدا أن الرئيس يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير بنفسه.

و أضاف حمزة ، أن مبادرة حياة كريمة تهدف الى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، موضحا أن وزارة الكهرباء تشارك من خلال شركات التوزيع التابعة لها في هذه المبادرة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 150 مركز. الكهرباء ، الطاقة المتجددة ، ايمن حمزه ، تطوير شبكات توزيع الكهرباء ، الوادي الجديد