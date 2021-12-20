القبض على عاطلين بحوزتهم 3 آلاف قرص تامول في المرج

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين بحوزتهم 3000 قرص من عقار التامول المخدر قبل بيعها على عملائهم في المرج ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.. فقد تمكنت مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما مستقلان سيارة "مستأجرة" وبحوزتهما (عدد 3000 قرص من عقار التامول المخدر- مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.