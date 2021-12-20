اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب محل بدال تموينى استولى على بطاقات المواطنين بالقاهرة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:48 ص
القبض على صاحب محل بدال تموينى استولى على بطاقات المواطنين بالقاهرة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على مسئول عن محل بدال تموينى بمنطقة حدائق القبة لقيامه بتجميع البطاقات التموينية واستخدامها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال الدعم، فقد تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل بدال تموينى - كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، وإستخدامها فى الإستيلاء على نقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة و عثر بحوزته علـى (عدد 2۷ بطاقة تموينية).

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


امن القاهرة

حدائق القبة

اخبار عاجلة

حملة امنية

محل بدال تموينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة