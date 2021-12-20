القبض على صاحب محل بدال تموينى استولى على بطاقات المواطنين بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على مسئول عن محل بدال تموينى بمنطقة حدائق القبة لقيامه بتجميع البطاقات التموينية واستخدامها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال الدعم، فقد تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل بدال تموينى - كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، وإستخدامها فى الإستيلاء على نقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة و عثر بحوزته علـى (عدد 2۷ بطاقة تموينية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.