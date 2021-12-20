العمليات المشتركة العراقية: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية والمناطق الحيوية

وقال اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين، إن الفرق الهندسية بدأت بالفعل في جمع المعلومات حول حادثة استهداف السفارة الأمريكية.

وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت أمس الأحد، أن مسلحين استهدفوا المنطقة الخضراء شدشيدة التحصين وسط العاصمة العراقية(بغداد)، التي تقع بها السفارة الأمريكية بصاروخين.. موضحة أن أحد الصاروخين تم إسقاطه.. ويأتي هذا الهجوم قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من البلاد.