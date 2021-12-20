اليوم السابع
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العمليات المشتركة العراقية: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية والمناطق الحيوية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:13 م
العمليات المشتركة العراقية: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية والمناطق الحيوية الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، التزام القيادة بحماية البعثات الدبلوماسية والمناطق الحيوية فى البلاد.

وقال اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين، إن الفرق الهندسية بدأت بالفعل في جمع المعلومات حول حادثة استهداف السفارة الأمريكية.

وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت أمس الأحد، أن مسلحين استهدفوا المنطقة الخضراء شدشيدة التحصين وسط العاصمة العراقية(بغداد)، التي تقع بها السفارة الأمريكية بصاروخين.. موضحة أن أحد الصاروخين تم إسقاطه.. ويأتي هذا الهجوم قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من البلاد.

 


العراق

السفارة الأمريكية

بغداد

العمليات المشتركة العراقية

الشرطة العراقية

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