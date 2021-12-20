اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:57 م
أكرم القصاص
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السلطات الإندونيسية تحذر من احتمالية حدوث ثوران بركانى كبير

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:17 م
السلطات الإندونيسية تحذر من احتمالية حدوث ثوران بركانى كبير بركان - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذرت السلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، من احتمال حدوث ثوران بركاني كبير يؤدي إلى تدفقات بركانية كبيرة على جزيرة جاوة في البلاد .

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية عبر موقعها الإلكتروني أن بركان جبل "سيميرو" ثار في 4 ديسمبر الجاري وأسفر عن مقتل 48 شخصا وفقدان 36 شخصا آخرين بعد أن ضرب الرماد البركاني شديد الحرارة والحمم البركانية والغازات، قرى واقعة في سفح الجبل.

ورفع المسؤولون في إندونيسيا مستوى التحذير إلى ثاني أعلى مستوى على مقياس يتكون من 4 مستويات؛ حيث لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص يعيشون في مراكز إيواء منذ الثوران البركاني الأول قبل أكثر من أسبوعين.

 


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