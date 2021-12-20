السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب فى النقب للمرة الـ196

كتب أحمد جمعة

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف فى منطقة النقب داخل اراضى عام 48، للمرة الـ196 على التوالى منذ العام 2000.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذا الهدم يأتى بعد أقل من شهر على هدمها فى المرة السابقة فى الرابع والعشرين من الشهر الماضى، وهى المرة الـ14 منذ مطلع العام الحالي.

وقد نفذت الآليات الاسرائيلية عملية الهدم رغم الاجواء العاصفة والماطرة، وشردت عشرات العائلات وتركتها دون مأوى.

وتندرج عملية الهدم هذه ضمن سلسلة من الانتهاكات التى يواجهها اهالى النقب، اذ تشن السلطات الاسرائيلية حملة شرسة ضدهم، من هدم منازل وحملات مداهمات وتجريف للأراضى الزراعية بهدف اقتلاع أهالى النقب من اراضيهم.