اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:30 م
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السجن 5 سنوات لرئيس شركة استولى على 1.620 مليون جنيه بتزوير أسهم عميل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:00 م
السجن 5 سنوات لرئيس شركة استولى على 1.620 مليون جنيه بتزوير أسهم عميل هيئة المحكمة
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة لتدوال الأوراق المالية بالسجن 5 سنوات بتهمة الاستيلاء واختلاس مبلغ مليون و620 الف جنيه، مع إلزامه برد المبلغ.
 
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم زور كشوف حساب وادخار بيانات على نظام بميز، واختلس مبلغ مليون و620 الف جنيه فى أسهم مملوك لاحد العملاء.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب تزوير فى محررات احد الشركات وذلك إدخال بيانات مغيرة للحقيقة على نظام بميز المعتمد من الهيىة العامة للرقابة المالية وقيدوا تلك المحاسبات فى دفتر قيد اليومية الخاصة بالشركة.

جنايات القاهرة

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