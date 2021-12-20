السجن 5 سنوات لرئيس شركة استولى على 1.620 مليون جنيه بتزوير أسهم عميل

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة لتدوال الأوراق المالية بالسجن 5 سنوات بتهمة الاستيلاء واختلاس مبلغ مليون و620 الف جنيه، مع إلزامه برد المبلغ.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم زور كشوف حساب وادخار بيانات على نظام بميز، واختلس مبلغ مليون و620 الف جنيه فى أسهم مملوك لاحد العملاء.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب تزوير فى محررات احد الشركات وذلك إدخال بيانات مغيرة للحقيقة على نظام بميز المعتمد من الهيىة العامة للرقابة المالية وقيدوا تلك المحاسبات فى دفتر قيد اليومية الخاصة بالشركة.