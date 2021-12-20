السجن المشدد 3 سنوات لشاب قاد سيارة أجرة تحت تأثير المخدر في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جاد محمد حلمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار السيد عبد العزيز محمود والمستشار عماد أبو الحسن عبد اللاه والمستشار محمد عبد الرؤوف قبطان، بمعاقبة موظف أمن في بنك ببورسعيد بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازته مخدر الحشيش، وقيادة سيارة أجرة تحت تأثير المخدر.

وتعود القضية رقم 3397 لسنة 2021 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 1342 لسنة 2021 جنايات كلي، إلى اتهام المدعو "ع.ا.ف" 35 عامًا موظف أمن ببنك، بحيازة جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادة سيارة أجرة تحت تأثير المخدر.

وكان المستشار وليد محمد سيد، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بعد العرض ومطالعة الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.