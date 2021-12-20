اليوم السابع
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الحكومة المغربية تلغى احتفالات عيد الميلاد وتفرض حالة التجوال بسبب كورونا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:21 م
الحكومة المغربية تلغى احتفالات عيد الميلاد وتفرض حالة التجوال بسبب كورونا كورونا
كتب أحمد جمعة

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أعلنت الحكومة المغربية أنها قررت اتخاذ عدة تدابير ليلة ال31 ديسمبر الجاري وحتى مطلع يناير 2022، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية الهامة التي حققتها المملكة المغربية في مواجهتها لهذه الجائحة.

 

وأوضحت الحكومة المغربية، في بيان لها أن هذه التدابير تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.

 

كما تهم هذه التدابير إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

 

وأكدت الحكومة المغربية أن خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.


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