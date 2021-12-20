وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع الولايات المتحدة على قائمة حظر الطيران، وتنتظر القائمة الجديدة الموافقة النهائية من لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست.. مشيرة إلى أنه "على أولئك الذين يرغبون في السفر إلى (بلدان القائمة الحمراء) الحصول على إذن خاص من لجنة حكومية".

ويطلب من الإسرائيليين العائدين من تلك الدول الدخول في حجر صحي في فنادق خاضعة لإدارة الدول حتى تتأكد سلبية إصابتهم بالفحص الأول، وبعد ذلك يمكنهم مغادرة الفنادق ليخضعوا لحجر صحي في المنزل لمدة سبعة أيام حتى وإن حصلوا على التطعيمات بالكامل.

يذكر أنه من أبرز الدول التي أدرجتها إسرائيل على قائمة حظر الطيران، وفقا للتصويت، هي الولايات المتحدة، وكندا، وبلجيكا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، والبرتغال، وسويسرا.