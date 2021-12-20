الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية عباد الرحمن للأعمال الخيرية بالقليوبية

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية، في عددها رقم 286 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2021، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية بشأن قيد جمعية عباد الرحمن للأعمال الخيرية بمنية شبين القناطر.

ونص القرار على أنه طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 والائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002، وبناءا على مذكرة إدارة الجمعيات بقسم التسجيل في هذا الشأن، تقرر قيد ملخص النظام الأساسي لجمعية عباد الرحمن للأعمال الخيرية بمنية سبين القناطر بمحافظة القليوبية تحت رقم 2562 اعتبارا من 5/4/2020، بمجلس إدارة مكون من 7 أعضاء.

ويعد ميدان عمل الجمعية تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية، ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق تقديم المساعدات المادية والعينية للفقراء والمحتاجين في مختلف المناسبات، وكفالة اليتيم، وإقامة دور الحضانة، وفتح فصول تحفيظ القرآن الكريم، وفتح فصول محو الأمية، وتيسير الحج والعمرة، وإقامة الرحلات الترفيهية والثقافية والاجتماعية للأعضاء، وإقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات لتوعية أهالي المنطقة، وإقامة المكتبات الثقافية والعلمية والدينية، وتقديم الخدمات والمساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.