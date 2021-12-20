التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأشار شعراوي فى بيان اليوم إلى أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكد على أن محافظات القاهرة و الجيزة والقليوبية والإسكندرية و مطروح وكفرالشيخ و البحيرة و دمياط تشهد حالة من الطقس غير المستقر مع وجود أمطار، مشيراً إلي إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ نظراً لحالة الطقس غير المستقر .

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى أن محافظة القاهرة شهدت أمطار متوسطة على أغلب الانحاء وتم التعامل مع مياه الأمطار، و الطقس شديد البرودة و رياح متوسطة، وتم رفع درجة الإستعداد على كافة الانحاء بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفى محافظة الجيزة، سقطت أمطار غزيرة على منشأة القناطر، وأمطار متوسطة على الهرم وبولاق الدكرور والبدرشين و الحوامدية، وتم فصل الكهرباء عن الشوارع الجانبية، وجارى التعامل مع الأمطار، فيما شهدت محافظة الإسكندرية أمطار غزيرة على حى شرق، و أمطار متوسطة على حى الجمرك، وجارى التعامل مع الأمطار، و بلغ ارتفاع الموج من ٣ لـ ٤ أمتار ويعمل ميناء الإسكندرية بشكل طبيعى.

وتشهد محافظة مطروح أمطار رعدية متوسطة على مدينة مطروح وغزيرة على مدينة العلمين، وطقس شديد البرودة ورياح شديدة، كما تشهد محافظة كفر الشيخ أمطار متوسطة و رياح شديدة، وتوقف الملاحة فى ميناء البرلس لليوم الثاني علي التوالي.

وفى محافظة البحيرة، سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة، أما دمياط والقليوبية فالطقس مستقر مع رياح متوسطة باردة، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المراكز، فيما تشهد باقى المحافظات طقس مستقر ورياح متوسطة ولايوجد أمطار.