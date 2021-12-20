اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

التدخل السريع ينقذ مُسنه من البرد. وإيداعها دار رعاية بطنطا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:25 ص
التدخل السريع ينقذ مُسنه من البرد. وإيداعها دار رعاية بطنطا التدخل السريع ينقذ مُسنه من البرد وايداعها دار رعاية بطنطا
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية برئاسة الدكتور خالد ابو المجد، وعضوية رضا شاهين، من إنقاذ سيدة من البرد بمحيط مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، وايداعها إحدي دور الرعاية بطنطا.

كان فريق التدخل السريع قد رصد مقطع فيديو للسيدة تفترش الأرض في البرد في محيط مسجد سيدي أحمد البدوي، وأجري رئيس الفريق اتصالا بـ أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن والتى وجهت بالتدخل الفورى اذا رغبت السيدة بأيداعها بدار الرعاية وابدي مسئولي فريق التدخل السريع استعداده لنقل السيدة لاحدي دور الرعاية.

وأبدت السيدة رغبتها في الدخول لدار الرعاية، وتم التنسيق مع مؤسسة دار العجزه والمسنين بطنطا لتوفير مكان لاستقبال الحالة بغرفة العزل.

ونقل فريق التدخل السريع السيدة للدار وايداعها بعد إجراء الكشف الحرارى وقياس نسبة الاكسجين بالدم.


تضامن الغربية

طنطا

انقاذ سيدة بلا مأوى بطنطا

محافظة الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة