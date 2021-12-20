التدخل السريع ينقذ مُسنه من البرد. وإيداعها دار رعاية بطنطا

الغربية - عادل ضرة

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية برئاسة الدكتور خالد ابو المجد، وعضوية رضا شاهين، من إنقاذ سيدة من البرد بمحيط مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، وايداعها إحدي دور الرعاية بطنطا.

كان فريق التدخل السريع قد رصد مقطع فيديو للسيدة تفترش الأرض في البرد في محيط مسجد سيدي أحمد البدوي، وأجري رئيس الفريق اتصالا بـ أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن والتى وجهت بالتدخل الفورى اذا رغبت السيدة بأيداعها بدار الرعاية وابدي مسئولي فريق التدخل السريع استعداده لنقل السيدة لاحدي دور الرعاية.

وأبدت السيدة رغبتها في الدخول لدار الرعاية، وتم التنسيق مع مؤسسة دار العجزه والمسنين بطنطا لتوفير مكان لاستقبال الحالة بغرفة العزل.

ونقل فريق التدخل السريع السيدة للدار وايداعها بعد إجراء الكشف الحرارى وقياس نسبة الاكسجين بالدم.