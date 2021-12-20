اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:49 م
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الاستماع لشهود عيان لكشف اتهام ولي أمر طالبة بالاعتداء على مدرس بمنشأة القناطر

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:41 م
الاستماع لشهود عيان لكشف اتهام ولي أمر طالبة بالاعتداء على مدرس بمنشأة القناطر قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان، فى اتهام ولى أمر طالبة وآخرين، بالاعتداء على مدرس داخل مدرسة فى منشأة القناطر، لكشف ملابسات الواقعة، وسبب الخلاف بين الطرفين.

كما استمع رجال المباحث للمدرس وولى أمر الطالبة، حيث تبادلا الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد اعتداء عدد من الأشخاص على مدرس داخل مدرسة ابتدائي. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن مشاجرة نشبت بين ولى أمر طالبة، وآخرين، وبين مدرس، ووجه المدرس اتهاما للطرف الآخر بالاعتداء عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.


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