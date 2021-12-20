الأنبا إسطفانوس أسقف ببا وتوابعها يهدى محافظ بنى سويف المصحف الشريف

بنى سويف هانى فتحى

أهدى نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا وتوابعها ، محافظ بنى سويف، المصحف الشريف، هدية له ضمن الفعالية التى شهدها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التي أقامتها أسرة المنتصرين بالفشن.

حيث افتتح المحافظ معرض المشغولات اليدوية الذي أقامته أسرة المنتصرين بفناء مدرسة سان مارك بمدينة الفشن،مشيدا بالمعرض الذي ضم تشكيلة متميزة ومتنوعة من المنتجات من المشغولات اليدوية المتنوعة، والأعمال الخشبية، والتحف واللوحات الفنية، وغيرها من المنتجات التي أظهرت مدى حرفية ومهارة ذوي القدرات الخاصة،مشيراً إلى أهمية تلك المعارض التي تعتبر خطوة جادة لإبراز إبداعات ومهارات ذوي الإعاقة،في سبيل تعزيز دمجهم مجتمعيا في مختلف المجالات.

وعقب تفقد المعرض توجه المحافظ لسرادق الفعالية، لمشاهدة بعض الفقرات الفنية والغنائية،التي قدمها طلاب من ذوي الهمم حازت على استحسان الحضور وأظهرت مواهب وقدرات ذوي الهمم في الجانب الفني والغنائي، فضلا عن مشاهدة عرض موجز عن أنشطة أسرة المنتصرين التي تعمل في مجال رعاية المعاقين وإنجازاتها في مجالات تقديم الدعم الفني لتعزيز حقوقهم، وإعداد البرامج التدريبيبة المتخصصة في مجال الدعم التعليمي والمجتمعي مثل قاموس لغة الإشارة للصم وضعاف السمع ووحدة السمعيات وغيرها.