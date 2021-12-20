اليوم السابع
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افتتاح التدريب التفاعلى الثانى لعضوات قضايا الدولة حول فنون التواصل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:16 ص
افتتاح التدريب التفاعلى الثانى لعضوات قضايا الدولة حول فنون التواصل جانب من فعاليات الافتتاح
كتب محمد إبراهيم

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أعلنت هيئة قضايا الدولة عن افتتاح التدريب التفاعلي الثانى لعضوات هيئة قضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة .

وحضر الافتتاح كل من المستشار رأفت شريف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة والمستشار سناء خليل رئيس محكمة الأستئناف وعضو المجلس القومى للمرأة والمستشار أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الأنسان والمرأة والطفل بحضور المستشار يسرى مدنى الامين العام المساعد لشئون التدريب والتطور التكنولوجى .

ويختص التدريب بتعزيز قدرات العنصر النسائي في كافة الجوانب ،وتمكينهن من تولي المناصب القيادية، وقد كان لهيئة قضايا الدولة السبق في تعيين السيدات كعضوات بها وفى تولي المناصب القيادية بالهيئة، وأن المرأة المصرية تعيش أزهى أيامها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت الهيئة أنه تم تنظيم الدورة والاعداد لها تحت اشراف المستشار مى مروان الامين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الانسانية والمستشار امينة مصطفى المنسق المساعد لمركز الدراسات

في أحد الفنادق بمنطقة الدقى بالجيزة.

وأضافت أن هذا البرنامج التدريبي يأتى نتاجا للتعاون المشترك بين وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للمرأة، تحت رعاية  المستشار عمر مروان وزير العدل و المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وقد اختتمت فاعليات الدورة التدريبية اليوم وتم تسليم الشهادات لعضوات الهيئة اللاتى شاركن بالدورة.

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عضوات هيئة قضايا الدولة خلال التدريب

 

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عضوات هيئة قضايا الدولة خلال التدريب

 

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عضوات هيئة قضايا الدولة خلال التدريب

 

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عضوات هيئة قضايا الدولة خلال التدريب

 


قضايا الدوله

هيئه قضايا الدوله

المجلس القومى للمرأه

وزاره العدل

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