أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 5318 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 570 ألفا و414 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء، كما سجلت البلاد 54 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 4776 وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 2525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين 194 ألفا 53 إصابة، وإجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و406 حالات وفاة، حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

أما في اليابان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى مليون و 729 ألفا و 964 حالة إصابة فيما بلغ تراكمي الوفيات 18 ألفا و 379 حالة وفاة.

وفي أستراليا، تم تسجيل 3905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 254 ألفا و 633، فيما استقر عدد الوفيات عند 2146 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 37 إصابة محلية و65 حالة إصابة وافدة.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 100 ألف و 386 إصابة.

وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 13 ألفا و495 حالة.

وذكرت صحيفة "نيوزلندا هيرالد" اليوم الاثنين أن إجمالي حالات الوفاة استقر عند 49 حالة لعدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 841 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و933 ألفًا و386 حالة، كما سجلت 23 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 297 ألفا و 858حالة.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 359 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 6 وفيات، وفقا لصحيفة /دون/ الباكستانية.

وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون 291 ألفا و467 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و878 وفاة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 379 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 983 ألفا و 294 إصابة، كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و923 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 889 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 564 ألفا و747 إصابة، كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 19 الفا و 440 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2045 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية، ويرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 387 ألفا و116 إصابة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 456 حالة إصابة جديدة بكوفيد و35 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 724 ألفا و793 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفا و82 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و157 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و610 آلاف و687 والوفيات إلى 93 ألفا و262 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و338 ألفا و555 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و218 حالة إصابة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2784 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 194 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 197 ألفا و268 حالة، بإجمالي وفيات 1461.

وقالت الوزارة - في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 135 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 194 ألفا و52.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 1296 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 910 آلاف و456 إصابة. كما تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و116 وفاة، فيما تعافى على مدار أمس 4127 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 863 ألفا و76 شخصا

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و746 ألفا و838 حالة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 477 ألفا و554 شخصا بعد وفاة 132 شخصا.

وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 120 ألفا و423 حالة دون تسجيل حالات وفاة ليرتفع تراكمي الوفيات إلى 3005 أشخاص.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و721 ألفا و544 إصابة، حسبما ذكرت صحيفة /ذا ستار/ الماليزية.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و816 إصابة فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة ليستقر إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 343 ألفا و708 إصابات.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و903 حالات، فيما تعافى على مدار أمس، 364 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 328 ألفا و799 شخصا.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 263 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و837 ألفا و730 حالة.

وأفادت الوزارة - بحسب وكالة الانباء الفلبينية- بأنه تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 50 ألفا و784 حالة.

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا -وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية- ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و355 ألفا و491 حالة والوفيات إلى 8232 حالة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 3740 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و 406 آلاف و 989 حالة إصابة بينما تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 35 ألفا و288 حالة وفاة.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و 228 آلفا و400 حالة إصابة بينما تم تسجيل 366 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 37 ألفا و896 حالة وفاة.

أما في ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 502 ألف و969 حالة إصابة بينما تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 7143 حالة وفاة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 824 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس إلى 99 ألفا و396 حالة، فضلا عن 274 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.

وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 16 ألفا و93 حالة إصابة جديدة و215 حالة وفاة، مشيرة إلى أنه منذ بدء الموجة الرابعة من المرض في أبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة مليونا و534 ألفا و66 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 29 ألفا و566 حالة، بحسب صحيفة /في إن إكسبريس/ الفيتنامية.

وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 4 آلاف و266 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 25 حالة وفاة، ليصل الإجمالي منذ مارس 2020 إلى مليون و225 ألفا و102 حالة إصابة بينها 18 ألفا و778 وفاة، بحسب صحيفة /ذا برتغال نيوز/.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 1224 حالة إصابة جديدة، و54 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 807 آلاف و339 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 16 ألفا و68 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 386 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما لم تسجل أي حالات وفاة، ووصل إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في إستونيا حتى الآن إلى 232 ألفا و506 حالات، وبلغت الوفيات 1884 حالة.

وفي أنجولا، سجلت السلطات الصحية 70 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بينما لم تسجل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنجولا إلى 65 ألفا و938 حالة، بينما تبلغ الوفيات 1738 حالة.

وفي أوغندا، سجلت السلطات الصحية 297 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أوغندا حتى الآن 129 ألفا و61 حالة، بينما تبلغ الوفيات 3273 حالة.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 326 حالة إصابة، و10 حالات وفاة، ليصبح إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في 267465 حالة، وتبلغ الوفيات 4454 حالة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 585 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 449 ألفا و149 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5506 حالات وتعافى 425 ألفا و374 شخصا من المرض.

وفي النمسا، سجلت السلطات 1792 حالة إصابة جديدة و17 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة مليونا و251 ألفا و433حالة، بينما تبلغ الوفيات حتى الآن 13496 حالة.