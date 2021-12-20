اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:20 ص
أكرم القصاص
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إصابات كورونا في القارة الأفريقية تقترب من 10 ملايين حالة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:00 ص
إصابات كورونا في القارة الأفريقية تقترب من 10 ملايين حالة كورونا في القارة الأفريقية
أ ش أ

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أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - الذراع الصحي للاتحاد الإفريقي- الأحد بلوغ وفيات كورونا 225 ألفا و890 وفاة، بينما سجلت الإصابات 9 ملايين و145 ألف شخص.

وأوضح بيان "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" أن نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 8.6% فقط حتى الآن، بينما تلقى نحو 12.6% جرعة واحدة، فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

 


إصابات كورونا في القارة الأفريقية

كورونا

كورونا في القارة الأفريقية

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