إزالة صبة سقف بالطابق الـ 14ببرج سكنى وإحالة المخالف للنيابة العامة

الغربية - عادل ضرة

نجح حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب احمد المغاوري سليمان رئيس الحي، فى إيقاف أعمال بناء مخالف لطابق مخالف ببرج سكني بمنطقة منشية البكرى، وإزالة الصبة وإحالة المخالف للنيابة.

كان رئيس الحي قد كلف المهندس تامر عبد البارى نائب رئيس الحى بإزالة صبه السقف للدور الـ 14 وإيقاف الأعمال بشارع جمال عبد الناصر بمنشية البكري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد رئيس الحي فى بيان له، على التصدي للبناء المخالف تأكيد هيبة الدولة، والحفاظ على النسق الحضاري للمباني وتأكيد سيادة القانون، ومنع الاعتداء على حرم الطرق،ومخالفة قيود الارتفاع المحددة فى قانون البناء الموحد وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى استمرار الحملات اليومية على مدار 24 ساعة لمنع البناء المخالف للقانون