أمريكا تقدم 60 مليون دولار تبرعات للعراق لموجهة كورونا

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أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، تقديم 60 مليون دولار، تبرعات للعراق لمواجهة جائحة كورونا، مشيرة إىل تقديم مساعدة بأكثر من 4 ملايين دولار لتجديد وتجهيز مختبرات الصحة العامة العراقية، في شهر أغسطس الماضي، وتقديم 500 ألف جرعة لقاح فايزر للعراق.

وأوضحت السفارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن مبادرة صمود المجتمع العراقي التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اشتركت مع جمعية طلاب الطب الأمريكية، فرع العراق لتوفير المعدات والمساعدة في إعادة تأهيل المرافق من خلال منحة بلغت قيمتها 560 ألف دولار قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت السفارة في بيان، إن سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر، حضر مراسم تأبين في مجمع مستشفى ابن الخطيب، تخليداً لذكرى ضحايا الحريق المأساوي الذي وقع في شهر أبريل 2021".

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة تلتزمُ بشراكتها الدائمة مع العراق، وسنواصل البحث عن سُبلٍ لتعميق تعاوننا في مجال الرعاية الصحية والاستجابة للأوبئة، فضلاً عن القضايا الأخرى ذات الأولوية بالنسبة للشعب العراقي.