اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أخفوا أموالهم في العقارات والسيارات.. النيابة تستجوب 6 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:00 ص
أخفوا أموالهم في العقارات والسيارات.. النيابة تستجوب 6 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه جريمة غسل الأموال- أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

 

وتواجه النيابة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

 

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 70 مليون جنية.

 

كانت الجهات الأمنية المختصة، ضبطت تشكيلاً عصابياً ضم ( 6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.


غسل اموال

اتجار بالمخدرات

غسيل اموال

ضبط 6 متهمين

التحقيق مع 6 متهمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:43 م

ضربات أمنية متلاحقة.. "الداخلية" تداهم سوق الكيف.. ضبط قضايا مخدرات بـ 380 مليون جنيه خلال شهر.. تحريز ربع طن هيروين و21 كيلو أفيون و222 ألف قرص مخدر.. وكشف قضايا غسل أموال بنصف مليار جنيه.. فيديو

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 04:00 م

الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 32 مليون جنيه

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 02:14 م

4 مهام لمسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات البورصة

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة