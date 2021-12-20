أخبار مصر.. الحكومة تنفى تأجيل امتحانات منتصف العام تحسبا لزيادة إصابات كورونا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها متابعة لحالة الطقس السيئ في مصر، بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى نفى الحكومة تأجيل امتحانات منتصف العام تحسبا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، وآخر تطورات إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وفيما يلي موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. الحكومة تنفى تأجيل امتحانات منتصف العام تحسبا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 15يناير المقبل، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال العمل على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، ولضمان انتظام العملية الامتحانية. كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 15يناير المقبل، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال العمل على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، ولضمان انتظام العملية الامتحانية.



النيابة العامة تسترد من السلطات الإسبانية 36 قطعة أثرية مُهربة إلى مدريد.. صور استردت النيابة العامة المصرية، من السلطات الإسبانية ستًّا وثلاثين قطعةً أثرية مُهربة إلى مدريد، حيث كان قد انتقل وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية برئاسة السيد المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام -بالنيابة عن السيد المستشار النائب العام- إلى العاصمة الإسبانية مدريد في مقتبل الأسبوع الجاري، وذلك لاسترداد ستٍّ وثلاثين قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014م.



رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بدعم وتطوير قطاع الصناعة.. تقديم مختلف التيسيرات لجذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.. مدبولى يوجه رسالة للقطاع الخاص: دوركم محورى والدولة ستظل داعما لكم قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة ساعدت القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا لضمان قدرته على الاستمرار والنمو والإنتاج، مؤكداً على ضرورة عمل القطاع الخاص جنبا إلي جنب مع الحكومة، قائلا" بدون دور القطاع الخاص فى المرحلة الحالية واستعادته للخطوات المتسارعة فى عمليات التوسع والإنتاج سنظل تحت التحدى فى معدلات النمو وبالتالي الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات للقطاع الخاص من خلال الاجتماعات التى تعقد مع رجال الأعمال والصناعة لتيسير كافة العقبات التى تواجههم جنبا إلى جنب مع الاستثمارات التى تضخها الدولة".



الرئيس السيسي يقرر سحب قرار جمهورى بتعيين معاونَي نيابة إدارية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 607 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2021 فيما تضمنه من تعيين كل من ( أنوار قنديل عطية قنديل محمد، وهيثم فريج حسن السحماوي) بوظيفة معاون نيابة إدارية. وزيرا القوى العاملة بمصر وليبيا يطلقان رسميا الربط الإلكترونى بين البلدين أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، فضلا عن تحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبى.



النقل تعلن تنفيذ أول 6 محطات للأتوبيسات الترددية المخطط تشغيلها على الدائرى أعلنت وزارة النقل البدء فى تنفيذ أول 6 محطات للأتوبيسات الترددية السريعة BRT المخطط تشغيلها على الطريق الدائرى بعد انتهاء خطة توسعته وتطويره ليصبح 8 أو 7 حارات بكل اتجاه، لافتة إلى أنه تم البدء بالمحطات التى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها وهى محطات السويس وموقف العاشر والمرج ومسطرد وبهتيم وتقاطع الدائرى مع القاهرة الإسكندرية الزراعى.



إغلاق مؤقت لموانئ المنطقة الاقتصادية بالسويس بسبب سوء الأحوال الجوية أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن إغلاق مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية، وعودة الحركة فور تحسن الطقس.



"اليوم السابع" يواصل نشر نص التحقيقات فى قضية حادث الشيخ زايد.. شهود: شمينا ريحة خمرة تفوح من فم المتهم كريم الهوارى ودفع سيارة الضحايا 150 مترا.. وصاحب كاميرات المراقبة: "جالي أشخاص ادعوا صفة قضائية لإتلافها" حصل "اليوم السابع" على نص التحقيقات في قضية حادث الشيخ زايد، الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب، والمتهم فيها كريم الهواري، والذي أحيل لمحاكمة مطلع يناير المقبل، حيث كشفت التحقيقات عن مفاجات مدوية أبرزها وجود خمرة بسيارة المتهم وتعاطيه للمخدرات، فضلًا عن قيادة السيارة بسرعة مرتفعة واصطدامه بسيارة المجني عليهم ما أدى لانقلابها عدة مرات لمسافة تزيد عن 100 متر، وأنه كان "سهران" مع أصدقائه ليلة الحادث.



رئيس الوزراء: الدولة لن تسمح بحدوث أى مخالفات بناء فى مناطق القاهرة التاريخية.. صور عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولى المكاتب الاستشارية، والمحافظة.



حياة كريمة.. تسليم 4322 أسرة من مصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، أنه تم نقل وتسكين 4322 أسرة، من منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، من أصل 4758 مقرر إخلاؤهم، بمدينة معا بالسلام.



تأجيل انعقاد منتدى "دافوس" الاقتصادى لفصل الصيف المقبل بسبب "أوميكرون" أعلنت اللجنة المنظمة المسؤولة عن انعقاد منتدى دافوس الاقتصادى العالمى، اليوم الإثنين، تأجيل انعقاد المؤتمر الذى كان مقررا فى يناير 2022، وذلك على خلفية انتشار السلالة الجديدة من متحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون ".



وزير الكهرباء: استبدال مشروعات توليد الطاقة من الفحم بالهيدروجين الأخضر أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه المسؤلية شدد على أن مسألة توفير الكهرباء للمواطنين قضية أمن قومى، وتم وضع الخطة العاجلة فى عام 2015، ونجح القطاع فى توفير 4250 ميجا وات خلال عام نصف منها محطات كانت متوقفة قبل ذلك، إلى جانب نجاح الرئيس فى التعاقد مع شركة سيمنس العالمية فى إنشاء محطات كهرباء العاصمة الإدارية وبنى سويف والبرلس بقدرات هائلة وصلت إلى 14 ألفا و400 ميجاوات.



حالة عدم الاستقرار تصل ذروتها.. أمطار غزيرة ورعدية وتساقط حبات الثلج بالسواحل الشمالية.. أجواء شديدة البرودة والصغرى 7 درجات بالعاصمة.. اضطراب بالملاحة والأمواج ترتفع 5 أمتار.. وانتهاء الأمطار بالقاهرة الكبرى وصلت حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ذورتها خلال الساعات الماضية حيث شهدت أغلب الأنحاء أمطارا رعدية وغزيرة وسقوط حبات الثلج على السواحل الشمالية، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية، باستمرار فرص الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مصحوبة بحبات الثلج على أن تقل حدة الحالة على القاهرة مع ظهر اليوم.



غدا انخفاض فى درجات الحرارة وصقيع بوسط سيناء والصغرى بالقاهرة 8 درجات تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



فرنسا تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن فرنسا تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا، وسط توقعات بزيادة الإصابات بكورونا بين الأطفال بسبب متحور أوميكرون.



رسميا.. انتخابات اتحاد الكرة 5 يناير بعد تقدم قائمتين.. وإلغاء التزكية تقرر إقامة انتخابات 5 يناير المقبل بعد تقدم قائمتين للانتخابات، وهي جمال علام وقائمة محمد إبراهيم، والتي تقدمت بأوراقها اليوم، الاثنين قبل غلق باب الترشح برئاسة محمد إبراهيم سالم، وذلك قبل ساعات من غلق باب القيد وجاءت باقي الأسماء كالتالي:



محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي فى استفتاء ميرور 2021 فاز النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي هذا العام 2021 للموسم الكروى الحالي، والمقدمة من صحيفة ميرور البريطانية بتصويت الجماهير.