للتخلص من دهون البطن.. أطعمة ومشروبات هتساعدك منها الموز وعصير البنجر

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يكون تقليل دهون البطن مهمة صعبة لكثير من الناس، ويمكن التحكم فيها ليس فقط من خلال النظام الغذائي، بل يجب ممارسة أنشطة بدنية منتظمة للتخلص من تلك الدهون الحشوية، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها للتخلص من دهون البطن، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth" .

اللبن الرائب

يساعدنا في الحفاظ على البكتيريا الجيدة في أمعائنا، قد يساعد أيضًا في تقليل الانتفاخ، يعتقد أيضًا أن يتحكم في مستويات الأنسولين في الجسم والذي يتحكم في كمية الدهون التي يتم تخزينها، وبالتالي، يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل دهون البطن.

الموز

غنى بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفوسفور والبوتاسيوم، يساعدنا البوتاسيوم في التحكم في مستويات الصوديوم في أجسامنا، يمكن أن يساعدنا في التخلص من الانتفاخ الناتج عن احتباس الماء، قد يساعدك على التخلص من وزن الماء في الجسم، يمكنك تناول موزة واحدة في اليوم لتقليل دهون البطن.

عصير البنجر

منخفض للغاية في السعرات الحرارية ولا يحتوي على كمية من الدهون، يمكنك استخدامه لتقليل الدهون في منطقة البطن، بما يعزز فقدان الوزن .

المانجو

يمكن أن يساعدك أيضًا على فقدان دهون البطن وتعزيز الحالة المزاجية لأنه يحتوي على البروبيوتيك الطبيعي، حيث تحتوي هذه الفاكهة على كميات جيدة من البكتين الذي يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول فى الدم.

الشوفان

منخفض جدا في السعرات الحرارية، يحتوي الشوفان في الغالب على ألياف قابلة للذوبان، وبالتالي فهي تساعدك على الشعور بالشبع وفقدان الدهون في منطقة البطن.