"خيرى أبو الليل" رئيسا لاتحاد طلاب جامعة المنيا و "حاتم عارف" نائبا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت اللجنة العلُيا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا للعام الجامعي 2021/2022، والتي أسفرت عن فوز الطالب خيري فرغلي أبو الليل، بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، وحاتم أحمد عارف بالفرقة الثالثة بكلية الآداب نائباً لرئيس الاتحاد بالتزكية.

وذلك بعد منافسات استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين خاضها 797 طالبًا وطالبة ممن استوفوا شروط الترشح وفقاً للمواعيد المقررة بالجدول الزمني المعتمد من قبل وزارة التعليم العالى طبقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورؤساء الاتحاد ونوابهم، على مستوى الكليات، واختتمت اليوم بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم علي مستوى الجامعة، ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة مع كامل تشكيل مجالس لجان الاتحادات الطلابية بالجامعة صباح اليوم، بحضور نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومديري الإدارات، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين، مثمناً مجهودات جميع القائمين على العملية الانتخابية، وعلى رأسهم اللجنة العُليا المشرفة على الانتخابات، وكل من ساهم في نجاحها وسط إجراءات احترازية، وفي إطار من الحرية والشفافية، واحترام التقاليد الجامعية، من أجل تكوين اتحاد ممثلاً لكيان علمي عريق وكبير يحمل اسم جامعة المنيا، ومعبرًا عن آراء الطلاب وطموحاتهم بشكل شرعي، انطلاقا لتعميق أسس الديموقراطية لديهم والعمل بروح الفريق.

كما قدم الدكتور عصام فرحات تهنئته للطلاب مشجعهم على التواصل المستمر في تحقيق التميز لهم ولزملائهم وجامعتهم، وأن يكونوا على قدر المسئولية والثقة التي وضعها زملائهم فيهم، مؤكدًا لهم بأنهم أصبحوا حلقة وصل بينهم وبين إدارة الجامعة، ومتمنيًا أن يكون لهم الدور البارز في تشجيع زملائهم في مزاولة الأنشطة الطلابية، التي تصقل مواهبهم وتنمي شخصيتهم القادرة على المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية.