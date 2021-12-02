بعد موافقة FDA على ترخيص حبوب ميرك لكورونا.. يجنب المرضى دخول المستشفى

فاطمة ياسر

بعد موافقة لجنة استشارية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على ترخيص الاستخدام الطارئ لحبوب ميرك Merck & Co لعلاج مرضى كورونا من الدرجات الخفيفة إلى المتوسطة، وفقا لما نشره موقع sciencealert، وهى من مادة مولنوبيرافير يمكن استخدامها لمعالجة البالغين المصابين بكوفيد-19 الذين لا يحتاجون إلى أكسجين ويعتبرون أكثر عرضة للإصابة بشكل حاد من المرض، أكد التقرير أن هذا العقار يمنع الفيروسات مثل الفيروس التاجى كورونا من صنع نسخ منه والانتشار فى جميع أنحاء الجسم.

وظهرت بيانات التجارب الحديثة أن هذا العقار يمكن أن يقلل من خطر الوفاة أو دخول المستشفى لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد بنسبة 30%.

وأوضح التقرير أنه إذا تم التصريح من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وتوقيعه من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها(CDC) ، فقد يكون عقار Merck أول دواء مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا، ويمكن أن يسمح للمرضى بتناول الدواء فى المنزل بدلاً من مطالبتهم بالذهاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ويعد هذا العقار هو دواء مضاد للفيروسات تم تطويره فى جامعة Emory ، فى أتلانتا ، من قبل شركة ابتكار الأدوية ، Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE) ، والتى تم ترخيصها من قبل Ridgeback Biotherapeutics LP ، التى شاركت مع شركة Merck.

وكان من المفترض فى الأصل أن يعالج هذا العقار الإنفلونزا ويمنع الفيروس من نسخ نفسه عن طريق خلق أخطاء أثناء تكاثر الحمض النووى الريبي الفيروسي.

ووجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات العام الماضي أن عقار مولنوبيرافير يمكن أن يثبط انتقال الفيروس تمامًا ويمنع ويقلل من تلف الرئة الحاد.

وفى تحليل أولى تتبعت الدراسة 775 بالغًا مصابًا بفيروس كرونا من درجات خفيف إلى متوسط​، واعتُبروا أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بسبب مشاكل صحية مثل السمنة أو مرض السكري أو أمراض القلب.



عقار كورونا

اعتبر عدد من الخبراء أنّه ينبغى على النساء الحوامل تجنّب تناول هذا العلاج، أو على الأقلّ تفضيل علاجات أخرى مثل الأجسام المضادّة الاصطناعية عند توفّرها، وخلال التجارب التى أجريت على الحيوانات، بدا أنّ نسبة تشوّهات الولادة الخلقية زادت لدى الحيوانات التى أعطيت هذا العلاج.

جدير بالذكر أن الوكالة الأدوية الأوروبية سبقت أن وافقت على استخدام حبوب "ميرك" المضادة لكوفيد 19.