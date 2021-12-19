اليوم السابع
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2800 مرشح بانتخابات نقابة الزراعيين.. وغلق باب التنازلات الخميس

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:00 ص
2800 مرشح بانتخابات نقابة الزراعيين.. وغلق باب التنازلات الخميس انتخابات نقابة الزراعيين - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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تغلق لجنة الإشراف انتخابات نقابة الزراعيين، باب التنازلات بين المرشحين على مقاعد "النقيب، الوكيلين، مستوى الجمهورية، المستوى الإقليمى"، ومقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم الخميس المقبل 16 ديسمبر 2021، وذلك تمهيدا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين بالانتخابات بكافة المحافظات يوم الأحد 19 ديسمبر 2021.
 
يشار إلى أن أعداد المرشحين على كافة المقاعد النقابية بكافة المحافظات قد بلغت نحو 2800 مُرشح.
 
وكانت قد أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، فتح باب الترشح للانتخابات على جميع المستويات السبت 20 نوفمبر وحتى يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، بمقر النقابة العامة بالقاهرة وبجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، ويتم تلقي طلبات الترشح لمستوي النقيب العام والوكيلين والأعضاء على مستوي الجمهورية والأعضاء الإقليميين بمقر النقابة العامة بالقاهرة وباقي المستويات بمقر النقابات الفرعية بالمحافظات.
 
ويتم تنفيذ كافة اجراءات العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية للفائزين بالانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، وذلك لضمان النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية.
 
 
 
 
 

نقابة الزراعيين

انتخابات الزراعيين

انتخابات نقابة الزراعيين

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