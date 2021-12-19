150 دقيقة من النشاط الرياضى أسبوعيا تقلل من مخاطر الموت المفاجىء

كتبت - ميرفت رشاد

يوصي الخبراء، بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل أسبوعيًا لتحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الموت المفاجئ و الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان ، موضحين أن المزيد من ممارسة النشاط الرياضى قد يكون ضروريًا لتحقيق بعض الأهداف مثل إنقاص الوزن ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

التمارين الرياضية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن دراستين جديدتين نظرتا في العلاقة بين مستويات معينة من التمرين وطول العمر، قام الباحثون بتحليل البيانات من دراسة كبيرة عن صحة أمراض القلب بين الأشخاص في منتصف العمر، والتي استمرت لأكثر من عقد من الزمان في البداية ، خضع المشاركون لفحوصات طبية وارتدوا جهاز تعقب النشاط لعد خطواتهم كل يوم لمدة أسبوع.

وجد العلماء أن الرجال والنساء الذين قطعوا ما لا يقل عن 7000 خطوة يوميًا عندما انضموا إلى الدراسة كانوا أقل عرضة بنسبة 50 % للوفاة في السنوات الفاصلة مقارنة بأولئك الذين كانت خطواتهم أقل من 7000.

ما مقدار التمرين المثالي؟

أكدت دراسة نُشرت في Mayo Clinic Proceedings ، نتائج متشابهة من حيث مقدار التمرين الأمثل لحياة طويلة، قام الباحثون بتحليل البيانات في مدينة كوبنهاجن ، والتي استمرت منذ السبعينيات، أخبر عشرات الآلاف من البالغين الدنماركيين العلماء بعدد الساعات التي يمارسون فيها الرياضة أو يمارسون الرياضة كل أسبوع.

نظر العلماء إلى ما يقرب من 9000 دنماركي انضموا إلى الدراسة في التسعينيات، كان لذي أبلغ عن ممارسة ما بين 2.6 و 4.5 ساعة أسبوعيًا عند انضمامه أقل عرضة للوفاة بحوالي 40 % من الأشخاص الأقل نشاطًا.

تشير التايمز إلى أن ممارسة 2.6 ساعة في الأسبوع ، أو حوالي 30 دقيقة في معظم الأيام ، من المحتمل أن تترجم إلى 7000 إلى 8000 خطوة يوميًا، من المرجح أن تترجم ممارسة الرياضة لمدة 4.5 ساعة في الأسبوع إلى حوالي 10000 خطوة يومية.

كل الدراسات تحدد بدقة مدة ممارسة النشاط الرياضى لصحة أفضل وهى ما بين 7000 إلى 8000 خطوة يوميا أو حوالي 30 إلى 45 دقيقة من التمارين الرياضية معظم أيام الأسبوع .