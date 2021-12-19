اليوم السابع
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وكيل صحة الغربية يوجه بالمتابعة والمرور اليومى على المستشفيات والمنشآت الصحية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:35 ص
وكيل صحة الغربية يوجه بالمتابعة والمرور اليومى على المستشفيات والمنشآت الصحية لجان المرور على مستشفيات محافظة الغربية
الغربية - عادل ضرة

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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالمتابعة والمرور اليومى على المستشفيات والمنشآت الصحية، وذلك للاطمئان على حسن سير العمل بالمستشفيات والخدمات الطبية وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وقام الدكتور أسامة فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة رافقة عبد اللة الجبالى إدارة التفتيش المالى والإداري، بالمرور على مستشفى المنشاوى العام، تفقد خلاله أقسام المستشفى المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا، وكذلك متابعة أعداد الأسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة، و التأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية، وانتظام سير العمل وتواجد الطاقم الطبى.

وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان له، على ضرورة المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساء خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكيد على توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والعمل على تذليل أى عقبات فى حينه.

 


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طنطا

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