وسائل إعلام ليبية: انفجار خزان الأوكسجين الطبي بمستشفى جالو المركزى

كتب أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام ليبية، الأحد، انفجار خزان الأوكسجين الطبي داخل مستشفى جالو المركزي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فيما سمع دوي الانفجار في المنطقة، وأظهرت بعض المشاهد للمستشفى، دمارا مروعا في المبنى.

وقال الإعلام الليبي إن الأضرار كبيرة في منظومة الأوكسجين والغازات الطبية جراء الانفجار، مؤكدًا أن نصف المستشفى بات من الناحية العملية خارج الخدمة، مشيرا لعدم وجود أي أضرار بشرية نتيجة الانفجار، مشيرًا إلى أن سبب الانفجار عدم وجود مهندس صيانة وتشغيل يتابع الخزان.



انفجار الأوكسجين في مستشفى جالو



انفجار الأوكسجين في مستشفى جالو الليبية