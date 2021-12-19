نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية عن واقعة وفاة "هايدى": نرفض التشهير بأى طبيب ونطالب بضبط النفس

أصدرت نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية، بيانا ردًا علي واقعة وفاة "هايدى وصفى" ابنة قرية كفر عامر رضوان بدائرة كفر شكر، والتى كانت تعمل في عيادة أحد أطباء الأسنان ببنها، حيث تقدمت النقابة لأسرة المرحومة بخالص العزاء ونسال الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأكدت النقابة فى بيانها، بقيادة الدكتور ذكى حلمى ذكى، أن النقابة تشهد ومعهما جموع الأطباء بأن طبيب الأسنان وصاحب العيادة التى تعمل بها المرحومة مثالًا للخلق والآدب الجم والسمعة الحسنة الطيبة، ونرفض أى تعرض أو إساءة له أو أى تجاوز في حقه أو تشهير به أو غيره من أطباء الأسنان بالقليوبية، كما أهابت بجميع الأطراف إلتزام ضبط النفس وعدم الإنسياق وراء الإشاعات والأهواء.
وأوضحت النقابة، أنها على ثقة كاملة بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف غموض الحادث وإظهارها للحق إن شاء الله، كما أكدت أنها على استعداد تام للتعامل مع أى تشهير أو تجاوز فى حق أي طبيب أسنان من أبناءها، بكافة الطرق والوسائل القانونية والتى تحفظ لكل أبناءها حقوقهم وهيبتهم فى المجتمع.
وكان شيع المئات من أبناء قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز كفر شكر بالقليوبية، جثمان "هايدى "، صاحبة الـ 22 عاما، والتى عثر على جثمانها بجوار طريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز بنها، حيث ارتسمتت علامات الحزن على رحيل الفتاة بهذا الشكل المأساوى، كما انهارت والدة واسرة المجنى عليها، مطالبين بسرعة ضبط مرتكب الواقعة وتقديمه للعدالة.
وكانت نيابة مركز بنها صرحت بدفن جثة الفتاة "هايدى. و"، والتى عثر على جثتها بجوار طريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والتى كانت قد تغيبت عن منزلها بقرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز كفر شكر، كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم بها، وكشف ملابسات وظروف الواقعة.
فيما تكثف الأجهزة الأمنية فى القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة تدعى "هايدى" ملقاة على الطريق الحر بنها شبرا فى نطاق مركز بنها، والتى كانت قد تغيبت من قرية كفر عامر وراضون بمركز كفر شكر بالمحافظة، أمس الخميس، جرى نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت جهات التحقيق التى أمرت بندب الطب الشرعى لكشف غموض الحادث، وبيان ملابسات الوفاة وطريقتها، وسؤال أهل المتوفاة وفحص علاقتها وآخر مرة ظهرت فيها قبل اختفائها واكتشاف الواقعة وطلب تحريات المباحث لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية فى الواقعة.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز كفر شكر، بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعى هايدى وصفى من قرية كفر عامر ورضوان مركز كفر شكر عقب خروجها للذهاب للعمل بإحدى العيادات والمعامل الطبية ببنها.
جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، ووضع خطة بحث لمعرفة مصير الفتاة والكشف عن آخر رؤية لها وفحص علاقاتها فى القرية بكفر شكر والعمل فى بنها.
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