نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية عن واقعة وفاة "هايدى": نرفض التشهير بأى طبيب ونطالب بضبط النفس

القليوبية إبراهيم سالم

أصدرت نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية، بيانا ردًا علي واقعة وفاة "هايدى وصفى" ابنة قرية كفر عامر رضوان بدائرة كفر شكر، والتى كانت تعمل في عيادة أحد أطباء الأسنان ببنها، حيث تقدمت النقابة لأسرة المرحومة بخالص العزاء ونسال الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكدت النقابة فى بيانها، بقيادة الدكتور ذكى حلمى ذكى، أن النقابة تشهد ومعهما جموع الأطباء بأن طبيب الأسنان وصاحب العيادة التى تعمل بها المرحومة مثالًا للخلق والآدب الجم والسمعة الحسنة الطيبة، ونرفض أى تعرض أو إساءة له أو أى تجاوز في حقه أو تشهير به أو غيره من أطباء الأسنان بالقليوبية، كما أهابت بجميع الأطراف إلتزام ضبط النفس وعدم الإنسياق وراء الإشاعات والأهواء.

وأوضحت النقابة، أنها على ثقة كاملة بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف غموض الحادث وإظهارها للحق إن شاء الله، كما أكدت أنها على استعداد تام للتعامل مع أى تشهير أو تجاوز فى حق أي طبيب أسنان من أبناءها، بكافة الطرق والوسائل القانونية والتى تحفظ لكل أبناءها حقوقهم وهيبتهم فى المجتمع.