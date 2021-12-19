نسرقها بأسلوب الخلع.. اعترافات لصوص السيارات فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

اعترف لصوص بسرقة أجزاء من السيارات بالقاهرة بأسلوب الخلع، حيث كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة السيارات وبيعها لدى عملائهم في مصر القديمة والجمالية.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجزاء السيارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة إستيراد وتصدير مقيم دائرة القسم، بإكتشافه سرقة جزء خاص بالسيارة ملكه حال توقفها بالمنطقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى ومن خلال جمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة بإسم شخص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواصلة التحريات المكثفة أمكن التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة، بالإشتراك مع أخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال استقلال أحدهما السيارة ملكه "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخلع".