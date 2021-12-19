نائب رئيس ولاية هيرشبيلي بالصومال يطالب بتقديم المساعدة الفورية جراء المجاعة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

طالب نائب رئيس ولاية هيرشبيلي بـ الصومال "يوسف أحمد هغر دبغيد "الحكومة الفيدرالية، والجهات المانحة بتقديم المساعدة الفورية إلى أولئك المنكوبين جراء المجاعة الشديدة التي أصابت البلاد .

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية ضربت موجة من الجفاف والقحط الشديدين عدة مناطق بجنوب ووسط الصومال مما أثر سلبا على حياة الرعاة والمزارعين ، كما لقي ستة أشخاص مصرعهم مؤخرا جراء الجفاف في إقليم مدغ بوسط البلاد .

وأوضح دبغيد إن نقص المياه، والمؤن الغذائية أدت إلى هجرة كثير من السكان الرعويين في محافظة هيران، إلى المدن بحثا عن لقمة العيش والحياة ، مضيفا أن انخفاض منسوب مياه نهر شبيلي، جعل الوضع متفاقما جدا .