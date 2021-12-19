نائب رئيس ولاية هيرشبيلي بالصومال يطالب بتقديم المساعدة الفورية جراء المجاعة

طالب نائب رئيس ولاية هيرشبيلي بـ الصومال "يوسف أحمد هغر دبغيد "الحكومة الفيدرالية، والجهات المانحة بتقديم المساعدة الفورية إلى أولئك المنكوبين جراء المجاعة الشديدة التي أصابت البلاد .
ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية ضربت موجة من الجفاف والقحط الشديدين عدة مناطق بجنوب ووسط الصومال مما أثر سلبا على حياة الرعاة والمزارعين ، كما لقي ستة أشخاص مصرعهم مؤخرا جراء الجفاف في إقليم مدغ بوسط البلاد .
وأوضح دبغيد إن نقص المياه، والمؤن الغذائية أدت إلى هجرة كثير من السكان الرعويين في محافظة هيران، إلى المدن بحثا عن لقمة العيش والحياة ، مضيفا أن انخفاض منسوب مياه نهر شبيلي، جعل الوضع متفاقما جدا .
وكان وزير إعلام ولاية غلمدغ، أحمد شري فلغلي قد تفقد بعض المناطق التي تعرضت لموجة الجفاف بإقليم مدغ، وقال عقب الجولة :” لقد رأينا أشخاص من جميع الأعمار، يعانون من سوء التغذية، ونقص حاد في المواد الغذائية في عدة قرى شمال شرق مدينة ” غالكيعو ” بوسط البلاد “، مضيفا إنهم ناشد بسرعة الاستجابة للمنكوبين.
الجدير بالذكر، أن ستة أشخاص، لقوا مصرعهم، مؤخرا جراء الجفاف في إقليم مدغ بوسط البلاد.
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