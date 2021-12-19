مسرح المنوعات فى الغيط ..حكاية شيكا وعيد أشهر الكوميدينات فى البحيرة.. لايف

البحيرة - ناصر جودة

" الفن ده فى دمنا.. ورغم الانتقادات هنواصل لغاية تحقيق كل أحلامنا " بهذه الكلمات العفوية يمكن اختصار رؤية محمد وعيد هاذان الشقيقان الريفيان اللذان برعا فى تقليد المشاهير والفنانين، بالإضافة إلى تقديم الاسكتشات الكوميدية التى أبهرت من يشاهدها.

فعلى الرغم من عملهما البسيط فى زراعة الارض بمركز أبو المطامير فى محافظة البحيرة، إلا أن عشقهما للفن جعلا منهما نجوما على السويشال ميديا، يتابعهما الالاف من الرواد المنبهرين بادائهما الارتجالى وحسهما العفوى .

عدسة" اليوم السابع" رصدت حكاية الشقيقان محمد و عيد من خلال بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية حيث قال محمد عيد المعروف باسم شيكا أنه تم اكتشاف موهبته منذ الصغر ،خاصة مع العروض الفنية التى قدمها من خلال الحفلات المدرسية مضيفا أنه مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعى حاول مع شقيقه الأكبر تقديم محتوى كوميدى هادف بعيدا عن الإسفاف والابتذال.

وأوضح عيد أنه واجه انتقادات شديده فى بداية الأمر من أهالى قريته بسبب هوايته الفنية وتقليده المشاهير، ولكن سرعان ما تفهم هؤلاء قيمه هذا الفن لدرجة انهم كانوا يطلبونه بالاسم لتقديم اسكتشات كوميدية بالإفراج والمناسبات السعيدة.

فيما أكد عيد الشقيق الأكبر لشيكا أن عشقهما للفن بلا حدود ،وانه لولا انشغالهما الدائم بزراعة الارض للإنفاق على معيشتهما ، لكانا تفرغا تماما من أجل تطوير مستواهم الفنى مضيفا أنه يقدم المحتوى الكوميدي مع شقيقه ليكونا ثنائي فنى مثل عبد الفتاح القصرى وإسماعيل ياسين وحسن فايق وغيرهم من نجوم الزمن الجميل .

وأوضح الفنان الشاب ان أعماله الفنية مع شقيقه تقوم فى الاساس على الارتجال بشكل عفوي دون أى تحضير يذكر، حتى الاسكتشات الكوميدية وفقرات تقليد الفنانين التى يقدماها على مواقع التواصل الاجتماعى.