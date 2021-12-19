مسئول روسى: تسليم كليوشين حالة أخرى من "تصيد" أمريكا للروس فى دول ثالثة

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قال السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في سويسرا، فلاديمير خوخلوف إن تسليم سويسرا لرجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين إلى الولايات المتحدة هو حالة أخرى من "تصيد" واشنطن لمواطنين روس في دول ثالثة.



وأشار خوخلوف -في تصريح لوكالة تاس الروسية اليوم الأحد " يجب أن نلاحظ أننا نتعامل مع حالة أخرى من"مطاردة"واشنطن المستمرة لمواطنين روس في دول ثالثة".



وأضاف : " نشعر بحزن عميق لقرار مكتب العدل الفيدرالي السويسري والتسليم السريع للمواطن الروسي كليوشين الذي تم اعتقاله منذ 21 مارس 2021 ، بناءًعلى طلب تسليم أمريكي ، في 18 ديسمبر".



وقالت وزارة العدل السويسرية إن كليوشين متهم بممارسة معاملات في الأسهم بطريقة غير قانونية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات مع عدد من المتواطئين .



يمتلك رجل الأعمال شركة (إم13)، وهي روسية تقدم خدمات في مجال رصد وسائل الإعلام بالإضافة إلى خدمات في مجال أمن الإنترنت.



ورفضت المحكمة الاتحادية السويسرية الطعن الذي قدمه كليوشين على قرار التسليم في العاشر من ديسمبر.